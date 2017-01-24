В Астане продолжаются межсирийские переговоры
В первый день переговоры, начавшиеся около двух часов дня, завершились ближе к полуночи.
В первый день переговоры, начавшиеся около двух часов дня, завершились ближе к полуночи.
В Астане продолжаются межсирийские переговоры, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В настоящее время делегации прибывают в столичный отель «Риксос», где будут проходить встречи. В первый день, 23 января, переговоры, начавшиеся около двух часов дня, завершились ближе к полуночи. Представители сирийской оппозиции назвали проведенные встречи с российской, турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН продуктивными. Стороны, в частности, вели разговор «о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране». Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, об освобождении заложников. В кулуарах вчерашней встречи
«Для каждой делегации есть своя переговорная комната, считайте: три