В Перми презентуют план четвёртой промышленной революции
Четвёртая промышленная революция станет главной темой III Пермского конгресса
Четвёртая промышленная революция станет главной темой III Пермского конгресса
В частности, экспертам предстоит определить возможные точки роста с учётом теории четвёртой промышленной революции — экономики, построенной на использовании роботов, искусственного интеллекта, генной инженерии, общего ускорения процессов.
Своё участие в конгрессе уже подтвердили губернатор Виктор Басаргин, главный редактор журнала «Экономист» Сергей Губанов, заведующий сектором Институционального анализа экономической динамики Института экономики РАН Олег Сухарев, завкафедрой экономической теории
Предложения по стратегии развития Пермского края до 2030 года будут разрабатываться по нескольким направлениям: образование, пространственное развитие, инфраструктура, агропромышленный комплекс, культура. Ключевой сессией станет «Новая экономика», где доцент экономического факультета ПГНИУ Андрей Ощепков представит доклад о четвёртой промышленной революции.
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