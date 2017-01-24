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08:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Локоть посоветуется с новосибирцами по задачам на 2017 год

В Новосибирске с 26 января начнется серия встреч представителей мэрии с новосибирцами, чтобы обменяться мнением о городских проблемах, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Локоть посоветуется с новосибирцами по задачам на 2017 год, сообщает пресс-служба мэрии.

С 26 января в Новосибирске стартует проект «Городские приоритеты». Мэрия организует дискуссионные площадки по трем ключевым направлениям развития города, заявленным мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы.

Цель обсуждения — получить замечания и предложения от горожан, чтобы использовать их при составлении «дорожных карт» программ реализации городских приоритетов. Всего пройдет 4 открытых дискуссии, связанных с темами озеленения города, улучшения общественного транспорта и безопасности дорог, а также развития социальной инфраструктурой. Информация о дискуссионных площадках размещена на сайте.

«Мы выносим сегодня эти приоритеты на обсуждение общественности. Профильные департаменты мэрии представят их на дискуссионных площадках города. И я обращаюсь к вам, уважаемые новосибирцы, с предложением принять активное участие в обсуждении, сформулировать и представить свои идеи, высказать свое мнение, подкрепив его предложениями по развитию тех или иных приоритетных направлений», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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