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08:35 (мск), источник: NewsKo

Место Виктора Агеева заняла Галина Попова

Как сообщает городская администрация, с 24 января 2017 года исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента экономики и промышленной политики будет Галина Попова.

Напомним, ранее эту должность занимал Виктор Агеев, который, как известно, на прошлой неделе, вошёл в новый состав краевого правительства в качестве заместителя председателя правительства и министра экономического развития и инвестиций Пермского края.

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