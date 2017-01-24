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08:37 (мск), источник: БЕЛТА

Утверждено новое Положение о Министерстве культуры

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое Положение о Министерстве культуры утверждено постановлением Совета Министров Беларуси от 17 января 2017 года № 40, которое сегодня размещено на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Постановлением также утверждены перечень государственных организаций, подчиненных Министерству культуры, и перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству культуры.

В новой редакции Положения расширен перечень задач Министерства культуры. В частности, к их числу отнесены: определение общей стратегии развития сферы культуры; обеспечение сохранения, развития, распространения и (или) популяризации белорусской национальной культуры и языка; создание условий для развития юридических лиц всех форм собственности, осуществляющих культурную деятельность; осуществление международного сотрудничества в сфере культуры, обеспечение поддержки белорусов зарубежья в сфере культуры.

Также согласно документу уточнены функции Министерства культуры. Предусмотрено, что министерство принимает решения: о присвоении материальной культурной ценности, которая имеет национальное, международное или всемирное значение и может быть предложена для включения в установленном порядке в Список всемирного культурного и природного наследия или Список всемирного наследия, которое находится под угрозой, а также нематериальной культурной ценности статуса историко-культурной ценности и категории историко-культурной ценности и о лишении данного статуса таких историко-культурных ценностей; об изменении категории историко-культурной ценности; о передаче музейного фонда государственного музея, подчиненного Министерству культуры; о включении музейного предмета (музейных предметов) частного музея в Музейный фонд Республики Беларусь и о его исключении.

Кроме того, Министерство культуры формирует и ведет Государственный список историко-культурных ценностей, Банк сведений об историко-культурном наследии, вносит в международные организации предложения о включении историко-культурных ценностей в Список всемирного культурного и природного наследия, Список мирового наследия, которое находится под угрозой, или в другие списки в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. А также в рамках своей компетенции устанавливает формы документов, выдает соответствующие разрешения, заключения и свидетельства, согласовывает научно-проектную документацию.

В перечень государственных организаций, подчиненных Министерству культуры, включены 35 организаций. Среди них театры, музеи, ансамбли, учреждения образования, а также Национальная библиотека Беларуси, РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» и другие.

В перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству культуры, вошли ОАО «Витебск-Белпромкультура», ОАО «Объединенная дирекция строящихся объектов», ОАО «Белреставрация».

Постановление вступает в силу с 3 февраля 2017 года.

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