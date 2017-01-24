Сотрудничество с китайской провинцией Цзилинь обсудили в правительстве Хабаровского края
Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества с китайской провинцией Цзилинь обсудили в правительстве Хабаровского края.
Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества с китайской провинцией Цзилинь обсудили в правительстве Хабаровского края.
Так, члены иностранной делегации отметили, что предприниматели провинции проявляют интерес к совместным с Хабаровским краем проектам.
«Хорошая возможность для этого представится в рамках ЭКСПО стран
Также темой для обсуждения стала организация культурных обменов и сотрудничество в области СМИ. В рамках года китайских СМИ в России стороны планируют провести совместные
Напомним, соглашение о сотрудничестве с провинцией Цзилинь было подписано в 2016 году.