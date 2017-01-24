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10:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудничество с китайской провинцией Цзилинь обсудили в правительстве Хабаровского края

Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества с китайской провинцией Цзилинь обсудили в правительстве Хабаровского края.

Источник: AP 2016

Так, члены иностранной делегации отметили, что предприниматели провинции проявляют интерес к совместным с Хабаровским краем проектам.

«Хорошая возможность для этого представится в рамках ЭКСПО стран Северо-Востока Китая, которое мы планируем провести в сентябре в столице провинции — городе Чанчунь. Мы приглашаем делегацию Хабаровского края принять активное участие и провести переговоры с нашими предпринимателями», — рассказала заместитель начальника канцелярии иностранных дел народного правительства провинции Хуан Лихуа.

Также темой для обсуждения стала организация культурных обменов и сотрудничество в области СМИ. В рамках года китайских СМИ в России стороны планируют провести совместные пресс-туры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с провинцией Цзилинь было подписано в 2016 году.

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