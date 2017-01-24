Екатеринбургское управление образования стало департаментом

Как отметила начальник правового департамента администрации города Екатерина Грин, речь идет лишь о переименовании, функции останутся неизменными, так же, как и штат.

Она так же уточнила, что «департаменты образования» уже давно существуют в других городах, например, в Москве, Новосибирске, Омске, Перми, Тюмени, Салехарде и др.

Депутаты гордумы в целом выступили «за». Депутат Константин Киселев, отметил, что в настоящее время жалоб со стороны директоров школ стало меньше. Кроме того, «появилась возможность свободы в программах и экспериментах».

Депутат Олег Хабибуллин подчеркнул, что в настоящее время управление занимается бухгалтерией и выразил надежду, что департамент займется развитием стратегии образования. Он также акцентировал внимание на том, что «главное — это улучшать качество».

«В целом, я за эти изменения. Я не вижу здесь какого-то большого подвоха», — сказал Олег Хабибуллин.

Депутат Елена Дерягина в свою очередь выразила надежду, что «через два года финансироваться департамент будет по-другому».

В результате, депутаты проголосовали «за» и согласовали переименование управления образования в департамент.

Добавим, что депутаты также согласовали и переименование семи районных отделов образования в управления.