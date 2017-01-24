В Перми назначен и.о. главы Кировского района
Евгений Гилев будет исполнять обязанности руководителя администрации района, поскольку прежний глава был назначен и.о. министра спорта.
Евгений Гилев будет исполнять обязанности руководителя администрации района, поскольку прежний глава был назначен и.о. министра спорта.
В связи с тем, что губернатор Прикамья сформировал новый состав Правительства Пермского края, в городской администрации произошли кадровые изменения.
С 24 января исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми и начальника департамента экономики и промышленной политики будет заместитель руководителя департамента Галина Попова.
Бывший замглавы Перми Виктор Агеев был назначен заместителем председателя правительства и главой министерства экономразвития и инвестиций.
Также был назначен и.о. главы Кировского района. Им стал первый заместитель руководителя местной администрации Евгений Гилев.
Глава Кировского района Олег Глызин стал и.о. министра физической культуры и спорта.