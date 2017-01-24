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08:59 (мск), источник: Новости Перми

В Перми назначен и.о. главы Кировского района

Евгений Гилев будет исполнять обязанности руководителя администрации района, поскольку прежний глава был назначен и.о. министра спорта.

В связи с тем, что губернатор Прикамья сформировал новый состав Правительства Пермского края, в городской администрации произошли кадровые изменения.

С 24 января исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми и начальника департамента экономики и промышленной политики будет заместитель руководителя департамента Галина Попова.

Бывший замглавы Перми Виктор Агеев был назначен заместителем председателя правительства и главой министерства экономразвития и инвестиций.

Также был назначен и.о. главы Кировского района. Им стал первый заместитель руководителя местной администрации Евгений Гилев.

Глава Кировского района Олег Глызин стал и.о. министра физической культуры и спорта.

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