В Перми назначен и.о. главы Кировского района

В связи с тем, что губернатор Прикамья сформировал новый состав Правительства Пермского края, в городской администрации произошли кадровые изменения.



С 24 января исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми и начальника департамента экономики и промышленной политики будет заместитель руководителя департамента Галина Попова.



Бывший замглавы Перми Виктор Агеев был назначен заместителем председателя правительства и главой министерства экономразвития и инвестиций.



Также был назначен и.о. главы Кировского района. Им стал первый заместитель руководителя местной администрации Евгений Гилев.



Глава Кировского района Олег Глызин стал и.о. министра физической культуры и спорта.