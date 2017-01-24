Величина прожиточного уровня в Пермском крае определена в 9594 руб

Согласно постановлению, которое подписал 20 января Геннадий Тушнолобов, величина прожиточного уровня на душу населения определена в 9594 руб.

Исполнительным органам государственной власти края и органам местного самоуправления предписано использовать величину прожиточного уровня как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения в I квартале 2017 года.

Стоит отметить. что величина прожиточного уровня за IV квартал 2016 года не отличается от величины прожиточного уровня за III квартал 2016 года.