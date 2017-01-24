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09:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Величина прожиточного уровня в Пермском крае определена в 9594 руб

Правительство края установило величину прожиточного уровня в Пермском крае в IV квартале 2016 года.

Согласно постановлению, которое подписал 20 января Геннадий Тушнолобов, величина прожиточного уровня на душу населения определена в 9594 руб.

Исполнительным органам государственной власти края и органам местного самоуправления предписано использовать величину прожиточного уровня как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения в I квартале 2017 года.

Стоит отметить. что величина прожиточного уровня за IV квартал 2016 года не отличается от величины прожиточного уровня за III квартал 2016 года.

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