Начальника УМВД Хабаровска и его заместителя уволили по подозрению во взятке

Хабаровск, 24 января, AmurMedia.

Заместитель начальника городской полиции Хабаровска, подозреваемый в получении взятки в размере 3 миллионов рублей, а также его непосредственный начальник — глава полиции Хабаровска — уволены со службы, сообщил начальник управления МВД РФ по Хабаровскому краю Михаил Черников. Ранее Следком возбудил в отношении заместителя начальника полиции (по оперативной работе) дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве и предложил за вознаграждение в 3 миллиона рублей не передавать следователям новые оперативные материалы. Родственники сообщили об этом в УФСБ.

«Замначальника городского УМВД Андрей Стефанов уволен из рядов полиции. Также подписан приказ об увольнении его непосредственного начальника за отсутствие системы профилактики воспитательной работы… Принято решение о дисциплинарных взысканиях в аппарате управления. Что касается подчиненных (Стефанова) и направленности, по которой он был задержан, мы проводим проверку, и проводит проверку следственный комитет», — сказал Черников на пресс-конференции.

По его словам, будут проверены все факты, а также и коллеги Стефанова. Проверят все уголовные дела, расследование которых велось под контролем уволенного заместителя главы городской полиции.

«Подобные случаи жестко пресекаются в полиции. В прошлом году в крае из полиции по отрицательным мотивам было уволено 78 сотрудников, в отношении 27 из них возбуждены уголовные дела», — сказал он.

Черников уточнил, что назначение нового руководителя УМВД города Хабаровска состоится в течение 10 дней.