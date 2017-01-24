Рустем Юсупов возглавил губернаторскую комиссию по наградам
Глава Прикамья Виктор Басаргин внес изменения в свой указ «О комиссии при губернаторе Пермского края по наградам Пермского края». Поправка касается смены председателя комиссии.
Глава Прикамья Виктор Басаргин внес изменения в свой указ «О комиссии при губернаторе Пермского края по наградам Пермского края». Поправка касается смены председателя комиссии.
До вчерашнего дня им значился бывший глава администрации губернатора Анатолий Маховиков, в настоящий момент — советник главы региона, сейчас комиссию возглавил действующий глава администрации Рустем Юсупов.