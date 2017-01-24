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09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудница администрации Ординского района уволена за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Ординского района Пермского края в ходе проверки администрации Ординского муниципального района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях муниципального служащего.

Как сообщает прокуратура района, установлено, что начальник отдела сельского хозяйства администрации района, в нарушение требований законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации», приняла в дар через третьих лиц от главы крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на территории Ординского района, два земельных участка кадастровой стоимостью более 580 тыс руб. При этом чиновница не поставила в известность свое руководство о данном факте. Кроме этого, она, в силу занимаемой должности обладая полномочиями по контролю за использованием сумм грантов, выданных в качестве единовременной финансовой помощи начинающим сельхозпроизводителям на территории муниципального района, должным образом не осуществляла свои обязанности.

В результате, глава крестьянско-фермерского хозяйства, имея полученный грант в размере 1,5 млн руб., выделенный на цели, связанные с развитием сельхозпроизводства на селе, не израсходовал их в полном объеме в установленный срок, а также не принял мер по возврату оставшейся части суммы в бюджет.

По факту выявленных нарушений прокурор района внесено представление главе Ординского муниципального района, в котором потребовано досрочно расторгнуть трудовой договор с начальником отдела сельского хозяйства администрации, в связи с нарушением ею требований антикоррупционного законодательства. В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен, 11 января 2017 года чиновница уволена с занимаемой должности.

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