Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Группа адвокатов подала в суд на президента США Трампа
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
12:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мэр Слюдянского района, главы Слюдянки и Байкальска намерены снова пойти на выборы

Мэр Слюдянского района Андрей Должников намерен снова баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2017 года.

Источник: Reuters

Об этом сообщает в январе газета «Славное море». «Я принял обдуманное решение, и команда меня поддержала (сегодня на выборы мы идём коллегиально), — баллотироваться на пост мэра района. Про Байкальск речи не было, я буду баллотироваться на одно кресло, а людям решать — поддержать меня или не поддержать», — заявил Андрей Должиков.

По словам мэра, он поговорил с двумя главами администрации, свое желание снова идти на выборы изъявили Василий Темгеневский (Байкальск) и Владимир Сендзяк (Слюдянка).

«Лихорадка, происходившая до этого в Слюдянском районе, когда каждый новый руководитель ругал предыдущего и ставил под сомнение его дела, ни к чему хорошему не приводит. Это неправильно, территория не получает развития. Сегодня мы видим подобную ситуацию на уровне области, в результате два года — без достижений, без реальных дел», — сказал мэр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
ЕСПЧ не нашел дискриминации в пожизненных заключениях в России
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз 61-летний актер признан абсолютным рекордсменом Голливуда по многодетности.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь