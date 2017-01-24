Мэр Слюдянского района, главы Слюдянки и Байкальска намерены снова пойти на выборы

Об этом сообщает в январе газета «Славное море». «Я принял обдуманное решение, и команда меня поддержала (сегодня на выборы мы идём коллегиально), — баллотироваться на пост мэра района. Про Байкальск речи не было, я буду баллотироваться на одно кресло, а людям решать — поддержать меня или не поддержать», — заявил Андрей Должиков.

По словам мэра, он поговорил с двумя главами администрации, свое желание снова идти на выборы изъявили Василий Темгеневский (Байкальск) и Владимир Сендзяк (Слюдянка).

«Лихорадка, происходившая до этого в Слюдянском районе, когда каждый новый руководитель ругал предыдущего и ставил под сомнение его дела, ни к чему хорошему не приводит. Это неправильно, территория не получает развития. Сегодня мы видим подобную ситуацию на уровне области, в результате два года — без достижений, без реальных дел», — сказал мэр.