Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Крыму
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке.
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке.
Награду Председателю Госсобрания Башкортостана вручил директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Алупкинский
Клуб друзей Воронцовского дворца в Алупке создан 25 ноября 2015 года в целях объединения организаций и частных лиц, готовых оказать помощь