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10:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Крыму

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке.

Награду Председателю Госсобрания Башкортостана вручил директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Александр Балинченко. Он поблагодарил руководителя законодательного собрания РБ за большой личный вклад в развитие музея и оказанную благотворительную помощь.

Клуб друзей Воронцовского дворца в Алупке создан 25 ноября 2015 года в целях объединения организаций и частных лиц, готовых оказать помощь музею-заповеднику в осуществлении проектов по реставрации памятников и пополнению музейных коллекций. Члены Клуба участвуют в жизни дворца-музея, оказывая финансовую помощь в осуществлении научных, реставрационных, выставочно-экспозиционных, образовательных программ и проектов музея.

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