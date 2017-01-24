Вместо Януковича на допрос в ГПУ прибудет его адвокат
На вызов Генпрокуратуры Украины на допрос прибудет адвокат беглого
На вызов Генпрокуратуры Украины на допрос прибудет адвокат беглого
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на ТАСС.
«Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично — прим. ТАСС) уважительных причинах», — сказал Сердюк.
По его словам, «статья 138
Также он сообщил, что сторона защиты намеренна повторно подать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.
«Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело», — уверен Сердюк.
Адвокат беглого
«Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений являются незаконными», — объяснил адвокат.
Напомним, ГПУ вызывает Януковича на допрос 27 января.