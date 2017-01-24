Вместо Януковича на допрос в ГПУ прибудет его адвокат

«Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично — прим. ТАСС) уважительных причинах», — сказал Сердюк.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на ТАСС.

По его словам, «статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами». ГПУ не желает получать показания Януковича по делу.

Также он сообщил, что сторона защиты намеренна повторно подать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.

«Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело», — уверен Сердюк.

Адвокат беглого экс-президента также утверждает, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу.

«Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений являются незаконными», — объяснил адвокат.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича на допрос 27 января.