Полпред президента встретился с народными избранниками Челябинской области

На встрече с полпредом обсуждались три крупных вопроса: реализация послания президента Федеральному собранию, вопросы, связанные с организацией капитальных ремонтов жилья, и проблемы моногородов.

Сегодня в Государственной Думе создана рабочая группа, которая занимается выработкой предложений для парламента — какие законодательные инициативы нужно разрабатывать для того, чтобы реализовать положения послания президента. Мало того, уже внесенные законопроекты (в том числе от оппозиции), которые ранее планировалось отложить или отклонить, анализируются повторно. Если они созвучны тезисам послания президента, позиция по ним меняется.

Комментируя итоги встречи, депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг подчеркнул, что после того как об этом сказал президент, буквально все в Госдуме согласились, что система капитальных ремонтов работает крайне неудовлетворительно. «И Челябинская область выглядит в этом плане даже хуже других субъектов РФ, хуже, чем в среднем по стране, — сообщил агентству “Урал-пресс-информ” Валерий Гартунг. — У нас даже по той статистике, которая в этом году есть, ремонты были проведены только на половину из тех средств, которые были собраны. Это невысокий показатель. Мало того, большие претензии к качеству ремонтов, к составу работ. Полпред предложил заняться контролем тем общественным организациям, которые специализируются на защите прав граждан в области ЖКХ».

Уже сейчас очевидно, что строительный комплекс страны не готов к таким масштабным работам. Конечно, это следовало предвидеть. Прежде чем собирать деньги с граждан, надо было отработать систему на каком-то из регионов в виде «пилотного» проекта. Поэтому предложение справедливороссов о заморозке сбора взносов на капремонт до сих пор актуально. Во-первых, исполнительная власть не готова к реализации капитального ремонта. А во-вторых, до сих пор не решен вопрос с обязательствами государства по капитальному ремонту домов, приватизированных в ненадлежащем состоянии.

По проблеме моногородов выступали депутаты и члены Совета Федерации. Рассказывали о государственных программах. «Много разных предложений на бумаге, но на самом деле проблему моногородов они не решат, — прокомментировал Валерий Гартунг. — Чтобы помочь моногородам, нужно решить глобальные проблемы, стоящие перед экономикой страны».

Участники встречи сошли во мнении, что для решения этой проблемы необходимо предпринять четыре основных шага. Во-первых, сформировать платежеспособный спрос. Чтобы граждане могли что-то покупать, у них должны быть на это деньги. Для этого нужно увеличивать финансирование соцпрограмм, поддерживать самых бедных.

Во-вторых, навести порядок в таможенном регулировании и, чтобы деньги россиян не утекали в Китай, перекрыть каналы для импорта некачественных товаров по заниженным ценам. В-третьих, решить проблему отсутствия оборотных средств. Чтобы помочь малому бизнесу в моногородах, нужно либо в целом по стране снизить ключевую ставку, либо выделить средства на программы по субсидированию процентных ставок для предпринимателей.

И, наконец, перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих секторов на сырьевые: снизить размер страховых взносов, которыми облагается фонд оплаты труда, а взамен отменить, хотя бы частично возврат НДС экспортерам сырья.

Игорь Холманских заинтересованно выслушал предложения челябинских народных избранников и пообещал довести их мнение до первого лица государства.