Экс-депутату Таскаеву грозят судом

Бывший депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев по-прежнему не освободил служебную квартиру. Экс-парламентарию грозит выселение через суд, передает «Уралинформбюро».

К настоящему моменту помимо Таскаева государственное жилье продолжает занимать еще один бывший депутат — коммунист Михаил Заполев.

«Жилье они по-прежнему не освободили. Сегодня-завтра будем принимать по ним решение», — цитирует РБК главу думского комитета по регламенту Ольгу Савастьянову.

По словам члена комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова, съехать экс-депутаты должны были к 20 января. Причем срок освобождения служебных квартир уже переносился — право на пользование ими у Таскаева и Заполева истекло 5 декабря 2016 года.

Договор о найме жилья был заключен с Управлением делами президента, поэтому именно оно будет вынуждено обратиться в суд для принудительного выселения.

Связаться с самим Владимиром Таскаевым не удалось — политик не отвечает на звонки.