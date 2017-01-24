Экс-депутату Таскаеву грозят судом
Договориться не получается.
Договориться не получается.
Бывший депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев
К настоящему моменту помимо Таскаева государственное жилье продолжает занимать еще один бывший депутат — коммунист Михаил Заполев.
«Жилье они
По словам члена комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова, съехать
Договор о найме жилья был заключен с Управлением делами президента, поэтому именно оно будет вынуждено обратиться в суд для принудительного выселения.
Связаться с самим Владимиром Таскаевым не удалось — политик не отвечает на звонки.