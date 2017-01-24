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11:17 (мск), источник: Интерфакс

Сенатор Ирина Гехт не претендует на пост главы Челябинской области

Челябинск. 24 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт не желает занимать пост губернатора Челябинской области.

«Нет. У меня на самом деле очень много работы, мне она интересна. Я совершенно уверена, что это (пост губернатора — ИФ) мужское занятие», — заявила она на брифинге в Челябинске во вторник, отвечая на вопрос о желании занять кресло главы региона.

И. Гехт также высказала мысль о том, что в России женщине невозможно стать президентом.

«Когда меня спрашивают: возможна ли в России женщина — президент? Я думаю, что нет. Потому что русские женщины — очень мудры. Они всегда, занимая даже лидирские позиции, приоритет отдают мужчине. С моей точки зрения — это очень правильно», — сказала она.

В 2011 году И. Гехт возглавляла министерство социальных отношений Челябинской области. В 2012 году занимала пост замгубернатора региона по социальным вопросам. С 2014 года И. Гехт — член Совета Федерации от Челябинской области.

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