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10:59 (мск), источник: Noi.md

Конституционный суд примет решение по запросу ЛП

Сегодня Конституционный суд должен высказаться по вопросу, обязан или нет президент принять предложение премьер-министра о назначении членов правительства, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Решение будет принято в ответ на запрос либералов, касающийся интерпретации ст. 98 п. 6 Конституции относительно разделения полномочий президента и премьер-министра в случае кадровых перестановок в правительстве. Запрос был представлен после заявления президента Игоря Додона, что он не утвердит кандидатуру либерала Валерия Мунтяну на пост министра обороны. Либералы хотят знать, имеет ли президент право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром.

Сегодня же КС выскажет свое мнение относительно внесения изменений в Конституцию в части, касающейся свободы объединений. Эта инициатива была представлена ​​правительством в целях гарантирования права граждан свободно объединяться с другими, в том числе создавать профсоюзы или союзы работодателей и присоединяться к ним. В настоящее время Конституция не предусматривает общую свободу ассоциации, хотя это право гарантировано международными договорами, участником которых является наша страна.

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