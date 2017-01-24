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11:07 (мск), источник: Om1.ru

Дептранс Омска намерен бороться с маршрутками, которые возят пассажиров по 20 рублей

Замдиректора департамента Игорь Кожухов назвал поведение этих перевозчиков «незначительной акцией протеста».

Источник: Om1.ru

В социальных сетях омичи бурно обсуждают вопрос, позволит ли мэрия частным перевозчикам сохранить сниженные цены на проезд маршрутках.

Как известно, на этой неделе некоторые предприниматели уменьшили стоимость одной поездки с 25 до 22 рублей, а иные и вовсе берут по 20 рублей с пассажира.

Портал Om1.ru переадресовал народный вопрос непосредственно представителю мэрии — заместителю директора департамента транспорта Игорю Кожухову.

Оказалось, что подход к каждому маршруту будет индивидуальным.

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Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска:

 — Среди снизивших цены перевозчиков есть несколько, которые сделали это законно. Перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, имеют право самостоятельно устанавливать тариф. В частности, перевозчик снизил стоимость проезда до 22 рублей на законно работающем маршруте № 550. Но у этого же перевозчика машины продолжают нелегально работать на отменённом маршруте № 207, где стоимость проезда составляет 20 рублей.

С маршрутками за 20 рублей департамент транспорта намерен бороться. Но, как говорит Игорь Кожухов, вовсе не потому, что они составляют серьёзную конкуренцию муниципальному транспорту.

Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта:

 — Занизили стоимость до 20 рублей маршруты, которые были отменены в январе. Сегодня перевозчики, работающие на незаконных маршрутах, уклоняются от уплаты налогов и могут себе позволить снизить стоимость проезда до 20 рублей. Это в основном машины, отработавшие свой ресурс — марки «ГАЗель». У них нет разрешительных документов на провоз пассажиров.

В выходные дни был выявлен случай, когда на отменённом маршруте работали водитель, у которого просто не было водительского удостоверения. Это говорит о том, что водители на незаконных маршрутах, возможно, и не проходят медицинское освидетельствование, и не проводят технический осмотр транспортных средств. Мы понимаем это как угрозу жизни и здоровью пассажиров. Мы не разрешим перевозчикам работать по незаконным маршрутам, независимо от того, какая у них стоимость проезда. Вместе с надзорными органами — ГИБДД и транспортной инспекцией — мы будем принимать соответствующие меры.

По словам Кожухова, на выручке муниципального транспорта появление «дешёвых» конкурентов не отразилось:

— Это явление не носит массового характера. Это незначительная акция протеста со стороны тех перевозчиков, чьи маршруты попали в перечень отменённых в январе.

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Дептранс Омска намерен бороться с маршрутками, которые возят пассажиров по 20 рублей
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