Дептранс Омска намерен бороться с маршрутками, которые возят пассажиров по 20 рублей

Источник: Om1.ru

В социальных сетях омичи бурно обсуждают вопрос, позволит ли мэрия частным перевозчикам сохранить сниженные цены на проезд маршрутках. Как известно, на этой неделе некоторые предприниматели уменьшили стоимость одной поездки с 25 до 22 рублей, а иные и вовсе берут по 20 рублей с пассажира. Портал Om1.ru переадресовал народный вопрос непосредственно представителю мэрии — заместителю директора департамента транспорта Игорю Кожухову. Оказалось, что подход к каждому маршруту будет индивидуальным.

Читайте также Проезд в некоторых омских маршрутках снизился до 20 рублей

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска: — Среди снизивших цены перевозчиков есть несколько, которые сделали это законно. Перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, имеют право самостоятельно устанавливать тариф. В частности, перевозчик снизил стоимость проезда до 22 рублей на законно работающем маршруте № 550. Но у этого же перевозчика машины продолжают нелегально работать на отменённом маршруте № 207, где стоимость проезда составляет 20 рублей. С маршрутками за 20 рублей департамент транспорта намерен бороться. Но, как говорит Игорь Кожухов, вовсе не потому, что они составляют серьёзную конкуренцию муниципальному транспорту. Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта: — Занизили стоимость до 20 рублей маршруты, которые были отменены в январе. Сегодня перевозчики, работающие на незаконных маршрутах, уклоняются от уплаты налогов и могут себе позволить снизить стоимость проезда до 20 рублей. Это в основном машины, отработавшие свой ресурс — марки «ГАЗель». У них нет разрешительных документов на провоз пассажиров.

<div id="vk_post_-50738246_1582431"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1582431", -50738246, 1582431, 'r32cT0rtB1MPKdz-XwPzTDT2VjNC', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В выходные дни был выявлен случай, когда на отменённом маршруте работали водитель, у которого просто не было водительского удостоверения. Это говорит о том, что водители на незаконных маршрутах, возможно, и не проходят медицинское освидетельствование, и не проводят технический осмотр транспортных средств. Мы понимаем это как угрозу жизни и здоровью пассажиров. Мы не разрешим перевозчикам работать по незаконным маршрутам, независимо от того, какая у них стоимость проезда. Вместе с надзорными органами — ГИБДД и транспортной инспекцией — мы будем принимать соответствующие меры.

<div id="vk_post_-50738246_1582233"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1582233", -50738246, 1582233, 'CBpoPK-8gP-IuVo8BxgDAHt_0N1A', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>