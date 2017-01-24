Канду считает, что нейтралитет Молдовы не может быть утерян
Спикер парламента Андриан Канду ответил на инициативы президента Игоря Додона по НАТО.
Спикер парламента Андриан Канду ответил на инициативы президента Игоря Додона по НАТО.
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Нет никакой причины для беспокойства по поводу лишения Молдовы нейтралитета, считает спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
В понедельник президент Молдовы Игорь Додон заявил, что во время своего визита в Брюссель, он намерен предложить руководству НАТО признать нейтралитет страны со стороны альянса. Додон не исключил, может поднять вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО.
В свою очередь председатель парламента Молдовы Андриан Канду ответил, что не согласен с позицией президента.
По его словам, нейтралитет страны подтвержден в Конституции, а бюро НАТО — это «технический офис по информированию и связи с гражданами».
«Нет ни одной причины для беспокойства, что он (нейтралитет- прим. ред) может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы. В связи с этим обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна», — считает спикер парламента.
Соглашение об открытии офиса НАТО в столице Молдовы было подписано в конце прошлого года правительством. Парламент в спешном порядке ратифицировал документ в декабре, до инаугурации Додона.