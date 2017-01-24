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11:07 (мск), источник: Sputnik.md

Канду считает, что нейтралитет Молдовы не может быть утерян

Спикер парламента Андриан Канду ответил на инициативы президента Игоря Додона по НАТО.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Нет никакой причины для беспокойства по поводу лишения Молдовы нейтралитета, считает спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

В понедельник президент Молдовы Игорь Додон заявил, что во время своего визита в Брюссель, он намерен предложить руководству НАТО признать нейтралитет страны со стороны альянса. Додон не исключил, может поднять вопрос о закрытии в Кишиневе офиса НАТО.

В свою очередь председатель парламента Молдовы Андриан Канду ответил, что не согласен с позицией президента.

По его словам, нейтралитет страны подтвержден в Конституции, а бюро НАТО — это «технический офис по информированию и связи с гражданами».

«Нет ни одной причины для беспокойства, что он (нейтралитет- прим. ред) может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы. В связи с этим обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна», — считает спикер парламента.

Соглашение об открытии офиса НАТО в столице Молдовы было подписано в конце прошлого года правительством. Парламент в спешном порядке ратифицировал документ в декабре, до инаугурации Додона.

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