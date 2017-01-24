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11:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Врача сельской больницы выдвинет в Законодательное Собрание «Гражданская платформа»

Акушера-гинеколога из Тангуйской участковой больницы в Братском районе Анатолия Фомина выдвинет Иркутское региональное отделение партии «Гражданская платформа» на довыборы в Законодательное Собрание по одномандатному округу № 11.

Источник: Reuters

Об этом «Байкал Инфо» сообщили в ИРО «ГП» 24 января 2017 года. Анатолий Фомин родился в 1951 году, он долгое время был главным врачом Тангуйской больницы, беспартийный. По претенденту по одномандатному округу № 3 (Ленинский район Иркутска) партия пока не приняла решение, возможно, никого выдвигать вообще не будет.

Напомним, довыборы пройдут 26 марта 2017 года. О желании выдвинуть кандидатов в ЗС уже заявили партии «Единая Россия», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», ЛДПР, КПРФ.

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