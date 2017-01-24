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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей

Так сенатор отреагировала на сообщения о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школ.

Источник: РИА "Новости"
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Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Сенатор Елена Мизулина внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за растление детей, вплоть до пожизненного заключения, сообщила пресс-служба парламентария.

«В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», — приводит пресс-служба слова Мизулиной.

Так сенатор отреагировала на сообщения СМИ о множественных случаях систематических сексуальных домогательств до учеников одной из московских школ. По мнению Мизулиной ужесточение наказания за такие преступления должно особенно коснуться растлителей из «близкого круга» ребенка — преподавателей или родителей.

В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения.
Елена МизулинаСенатор Совета Федерации

По словам Мизуллиной, когда в свое время в Госдуме рассматривался «антипедофильский законопроект», она предлагала ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют, но тогда эту поправку не пропустили.

«Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она.

Родителям сенатор советует больше общаться с детьми, присматриваться к ним, обращать внимание на изменение поведения.

Если ребенок стал жертвой насилия, он становится более замкнутым, более закрытым, более агрессивным.
Елена МизулинаСенатор Совета Федерации

Накануне главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку после сообщения СМИ о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школ. Речь идет о публикации в издании «Медуза». Журналистское расследование касается московской государственной школы «Лига школ», которая находилась в Ясенево и была закрыта несколько лет назад. Утверждается, что с момента ее основания в 1994 году директор и один из учителей систематически домогались учениц. Об этом «Медузе» рассказали несколько десятков выпускников. По их словам, директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.

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