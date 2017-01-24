Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей

Так сенатор отреагировала на сообщения СМИ о множественных случаях систематических сексуальных домогательств до учеников одной из московских школ. По мнению Мизулиной ужесточение наказания за такие преступления должно особенно коснуться растлителей из «близкого круга» ребенка — преподавателей или родителей.

«В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», — приводит пресс-служба слова Мизулиной.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Сенатор Елена Мизулина внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за растление детей, вплоть до пожизненного заключения, сообщила пресс-служба парламентария.

В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения.

По словам Мизуллиной, когда в свое время в Госдуме рассматривался «антипедофильский законопроект», она предлагала ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют, но тогда эту поправку не пропустили.

«Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказала она.

Родителям сенатор советует больше общаться с детьми, присматриваться к ним, обращать внимание на изменение поведения.