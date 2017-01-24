Первым кандидатом на пост главы Чапаевска стал экс-депутат губдумы Александр Ерисов
В Чапаевске первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Им стал советник генерального директора ООО «Волжский
В Чапаевске первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Им стал советник генерального директора ООО «Волжский
Александр Ерисов родился в 1958 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер-механик» в 1980 году. Начинал трудовую деятельность в должности
Напомним, что конкурс на пост главы Чапаевск был объявлен после того, как в конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин.
Согласно решению думы Чапаевска, прием заявок на пост кандидатов проходит с 9 до 31 января. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.