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12:14 (мск), источник: Volga News

Первым кандидатом на пост главы Чапаевска стал экс-депутат губдумы Александр Ерисов

В Чапаевске первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Им стал советник генерального директора ООО «Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса» Александр Ерисов.

Александр Ерисов родился в 1958 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер-механик» в 1980 году. Начинал трудовую деятельность в должности инженера-технолога, мастера металлургического цеха ПО «Куйбышевбурмаш». С 1997 по 2000 являлся заместитель главы администрации Куйбышевского района Самары. Занимал руководящие посты в ОАО «Уралбурмаш», ОАО «Волгабурмаш». В 2004 г. был избран депутатом думы Самары, в 2007 — депутатом Самарской губернской думы.

Напомним, что конкурс на пост главы Чапаевск был объявлен после того, как в конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин.

Согласно решению думы Чапаевска, прием заявок на пост кандидатов проходит с 9 до 31 января. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.

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