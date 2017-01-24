Аксенов заявил о недопустимости создавать свалки в приморской зоне Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что размещение свалок на южном берегу полуострова недопустимо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что размещение свалок на южном берегу полуострова недопустимо.
«На южном берегу свалок не должно быть и вообще в приморской зоне. Места должны быть выбраны вдали от населенных пунктов, с соблюдением всех федеральных нормативов», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
По словам министра