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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил о недопустимости создавать свалки в приморской зоне Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что размещение свалок на южном берегу полуострова недопустимо.

Источник: AP 2016

«На южном берегу свалок не должно быть и вообще в приморской зоне. Места должны быть выбраны вдали от населенных пунктов, с соблюдением всех федеральных нормативов», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Карпова, в Крыму планируется строительство семи автоматизированных мусороперерабатывающих комплексов и пяти муниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части твердых бытовых отходов.

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