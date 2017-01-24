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11:52 (мск), источник: Вести Приморье

Министр сельского хозяйства Бразилии может посетить Приморье

Одним из участников предстоящего Восточно-экономического форума может стать министр сельского хозяйства Бразилии.

Источник: Вести Приморье

Такое предложение он получил во время рабочей встречи с коллегой из России. Министр сельского хозяйства страны Александр Ткачёв обсудил с Блайро Магги вопросы развития взаимной торговли между Россией и Бразилией.

Сейчас товарооборот между странами превышает 2 млрд долларов. Жителям Бразилии уже хорошо знаком вкус нашей гречки, картошки и шоколада. А вскоре к этому списку добавится еще зерно и рыба.

Министр сельского хозяйства Бразилии выразил желание продолжить обсуждение вопросов сотрудничества уже на приморской экономической площадке ВЭФа.

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