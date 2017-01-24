КПРФ и «Справедливая Россия» назвали кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы

От коммунистов по округу № 8 выдвинется 34-летний Святослав Штукин. Он является председателем правления товарищества собственников жилья «Опалиха» и помощником депутата городской думы. По округу № 14 кандидатом станет 34-летний Евгений Старокожев, который работает помощником депутата заксобрания Свердловской области.

«Справедливая Россия» по округу № 8 выдвинула Павла Андреева (он пытался избраться в думу Белоярского округа), по округу № 14 — Юрия Оносова, который был кандидатом в депутаты регионального парламента.

Ранее кандидатов на вакантные места в гордуме представили ЛДПР, «Партия пенсионеров за справедливость» и «Патриоты России». В выборах также примут участие самовыдвиженцы. «Единая Россия» проводит праймериз, чтобы определиться с кандидатами.

Места в Екатеринбургской гордуме появились после того, как депутат Игорь Володин перешел на работу в свердловское заксобрание после выборов 2016 года, а депутат Светлана Учайкина была назначена министром культуры региона.