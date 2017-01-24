Назначен генеральный директор Энергетической сбытовой компании Башкортостана

Андрей Травкин имеет успешный опыт работы в крупных энергосбытовых компаниях: до назначения в ЭСКБ он работал первым заместителем директора АО «Екатеринбургэнергосбыт», а до этого — заместителем генерального директора АО «Томскэнергосбыт», входящего в Группу ПАО «Интер РАО».

Андрей Анатольевич Травкин родился 9 марта 1965 года в Магнитогорске Челябинской области. В 1988 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции».

С 1988 по 1995 год работал на предприятии «Серовские электрические сети» АО «Свердловэнерго»: инженером-электриком, старшим инженером-руководителем группы, начальником Серовского района электросетей.

С 1995 года — в ОП «Свердловскэнергосбыт» АО «Свердловэнерго» в качестве директора, а в 2005 году занял пост исполнительного директора выделившегося ОАО «Свердловскэнергосбыт».

В 2007—2009 годах работал генеральным директором ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

С 2010 по 2014 год трудился на руководящих должностях в таких компаниях, как ГУП «Облкоммунэнерго», ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», ООО УК «Гаммагрупп».

В 2014—2015 годах — заместитель генерального директора ОАО «Томскэнергосбыт».

С мая 2015 года занимал должность первого заместителя директора АО «Екатеринбургэнергосбыт». Кандидат экономических наук.

Прежний руководитель ООО «ЭСКБ» Олег Козлов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.