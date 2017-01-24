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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Миронов назвал причину выхода Мизулиной из «Справедливой России»

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Выход Елены Мизулиной из партии «Справедливая Россия» может быть связан с тем, что она делегирована в Совет Федерации губернатором от «Единой России», заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Вместе с тем, он назвал решение сенатора о выходе из партии «абсолютно нормальным и рядовым».

«Мизулина — суперпрофессионал. Я с пониманием отношусь к ее решению», — сказал политик.

Он вместе с тем еще раз обратил внимание, что «она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт».

На просьбу прокомментировать разговоры о том, что Мизулина может перейти в «Единую Россию», Миронов сказал: «Пускай она идет, куда хочет».

Накануне Мизулина заявила о выходе из партии «Справедливая Россия». «Я приняла решение о выходе из партии “Справедливая Россия”. Соответствующее заявление в региональное отделение “СР” было направлено сегодня», — написала Мизулина в понедельник в своем твиттере.

Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии «Справедливая Россия» стала неожиданностью для ее однопартийцев. Депутат «эсер» Олег Шеин высказал предположение, что ее выход связан с расхождением во взглядах с линией, которую проводит партия. «Самое главное, что “Справедливая Россия” удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться», — сказал Шеин «Интерфаксу» в понедельник.

Он добавил, что будет «достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в «Единую Россию».

Заместитель секретаря Генсовета «ЕР» Евгений Ревенко сообщил, в свою очередь, что Мизулина не обращалась в «Единую Россию» с просьбой о вступлении в партию, от «Единой России» к ней такого обращения также не было.

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