Миронов назвал причину выхода Мизулиной из «Справедливой России»

«Мизулина — суперпрофессионал. Я с пониманием отношусь к ее решению», — сказал политик.

Он вместе с тем еще раз обратил внимание, что «она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт».

На просьбу прокомментировать разговоры о том, что Мизулина может перейти в «Единую Россию», Миронов сказал: «Пускай она идет, куда хочет».

Накануне Мизулина заявила о выходе из партии «Справедливая Россия». «Я приняла решение о выходе из партии “Справедливая Россия”. Соответствующее заявление в региональное отделение “СР” было направлено сегодня», — написала Мизулина в понедельник в своем твиттере.

Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии «Справедливая Россия» стала неожиданностью для ее однопартийцев. Депутат «эсер» Олег Шеин высказал предположение, что ее выход связан с расхождением во взглядах с линией, которую проводит партия. «Самое главное, что “Справедливая Россия” удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться», — сказал Шеин «Интерфаксу» в понедельник.

Он добавил, что будет «достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в «Единую Россию».

Заместитель секретаря Генсовета «ЕР» Евгений Ревенко сообщил, в свою очередь, что Мизулина не обращалась в «Единую Россию» с просьбой о вступлении в партию, от «Единой России» к ней такого обращения также не было.