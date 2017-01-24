Уральские ученые выдвинули на должность президента РАН действующего главу
Екатеринбург. 24 января.
Екатеринбург. 24 января.
«По результатам тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность президента Российской академии наук академика Фортова Владимира Евгеньевича», — говорится в постановлении президиума, размещенном на сайте УрО РАН.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» главный ученый секретарь УрО РАН,
«Были мнения о том, что, может быть, обсуждать другие кандидатуры, но поскольку другие кандидатур не появились, то вопрос был поставлен на голосование. На тайном голосовании большинство голосов было за Е. Фортова», — отметил Е. Попов.
По его словам, на должность председателя уральского отделения РАН президиум выдвинул кандидатуру действующего председателя Валерия Чарушина.
«Все объединенные ученые советы большинством голосов выдвинули одну кандидатуру — Чарушина Валерия Николаевича. На январском президиуме за него проголосовали практически единогласно — 14 человек за, и 15-й бюллетень был недействительным», — добавил Е. Попов.
Выборы президента РАН состоятся в конце марта.