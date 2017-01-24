Уральские ученые выдвинули на должность президента РАН действующего главу

«По результатам тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность президента Российской академии наук академика Фортова Владимира Евгеньевича», — говорится в постановлении президиума, размещенном на сайте УрО РАН.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» главный ученый секретарь УрО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Попов, за кандидатуру В. Фортова проголосовало большинство членов президиума.

«Были мнения о том, что, может быть, обсуждать другие кандидатуры, но поскольку другие кандидатур не появились, то вопрос был поставлен на голосование. На тайном голосовании большинство голосов было за Е. Фортова», — отметил Е. Попов.

По его словам, на должность председателя уральского отделения РАН президиум выдвинул кандидатуру действующего председателя Валерия Чарушина.

«Все объединенные ученые советы большинством голосов выдвинули одну кандидатуру — Чарушина Валерия Николаевича. На январском президиуме за него проголосовали практически единогласно — 14 человек за, и 15-й бюллетень был недействительным», — добавил Е. Попов.

Выборы президента РАН состоятся в конце марта.