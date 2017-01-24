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12:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Фархад Самедов.

Самедов Фархад Астанович родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в тресте № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где работал инженером и старшим инженером.

В 1985—1994 годах — инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Центрального НИИ строительных конструкций имени В. А. Кучеренко.

В 1994—1998 годах — заместитель генерального директора Научно-производственного предприятия «Эксимер».

В 1999—2002 годах — заместитель начальника отдела ценных бумаг АКБ «Юсти-банк».

В 2002 году — начальник лаборатории ЗАО «Институт информационных технологий».

В 2002—2003 годах — первый вице-президент ОАО «Петротэк-холдинг».

В 2003—2004 годах — первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик».

В 2004—2005 годах — генеральный директор ЗАО «Каустик».

В 2005—2007 годах — генеральный директор ОАО «Сода».

В 2007 году — советник генерального директора ОАО «Сода».

В 2008—2009 годах — советник генерального директора ОАО «Башхим».

В 2010—2012 годах — советник председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

В 2012—2015 годах — директор департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».

В 2016 году — президент АО «Объединённая нефтехимическая компания».

Почётный химик Российской Федерации.

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