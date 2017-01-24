Назарбаев: Министры не должны гонять бумаги

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о том, что министры должны брать на себя ответственность за выполнение той или иной государственной программы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ТРК Президента.

Эта тема была затронута на встрече с рабочей группой по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

«Реорганизацию правительства сделали. Сократили большое количество министерств, объединили. Для чего? Потому что каждый министр, получая поручения, готовит документ и бросает зампремьеру или премьеру. Он должен отвечать в своем ведомстве, и мы для этого сделали, чтоб он не гонял бумагу, а взял ответственность и брал, но этого не происходит до сих пор. Поэтому надо, чтобы правительство отвечало за программу», — подчеркнул Президент.

«Разрабатывается программа, направляется мне. Я утверждаю, как будто беру на себя. Парламент должен следить — разработал программу, утвердил в Парламенте, пусть выполняет эту программу. Каждый раз заслушиваем отчеты, каждый раз даем поручения — вот так работает правительство. Так не должно быть. Каждый исполнительный орган должен заниматься своим делом», — подчеркнул Назарбаев.

Также Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции Президента Казахстана.