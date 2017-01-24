Назарбаев встретился с главой Счетного комитета

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпешем Джанбурчиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, председатель Счетного комитета проинформировал Президента Казахстана о мерах, принимаемых в реализацию Закона «О государственном аудите и финансовом контроле». Наряду с этим, Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита. В заключение председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.