Делегация НАТО прибыла в Украину
В Украину прибыла делегация НАТО. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга во вторник, 24 января, передает корреспондент
В Украину прибыла делегация НАТО. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга во вторник, 24 января, передает корреспондент
«Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации заданий участия Украины в процессе планирования и оценки сил», — сообщил Гуцуляк.
По его словам целью визита является проведение двусторонних обсуждений и консультаций.