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12:13 (мск), источник: РБК - Украина

Делегация НАТО прибыла в Украину

В Украину прибыла делегация НАТО. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга во вторник, 24 января, передает корреспондент РБК-Украина.

«Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации заданий участия Украины в процессе планирования и оценки сил», — сообщил Гуцуляк.

По его словам целью визита является проведение двусторонних обсуждений и консультаций.

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