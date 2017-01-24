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15:41 (мск), источник: Вести Сочи

Жириновский предложил переселять российских пенсионеров в Сочи и Крым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым переселять пенсионеров из крупных городов России.

По его мнению, этот шаг помог бы решить проблему с безработицей в моногородах.

«Допустим, пенсионер проживает в неплохой квартире в большом городе, и ему все равно, где жить, в принципе. Подскажите ему, поменяйте ему квартиру. Например, Мурманск — полно свободных квартир. Магадан… Моногорода, мы мучаемся с моногородами, там нет работы. Но пенсионер-то будет пенсию получать. Магазин есть, ему и детский сад особенно не нужен. Поэтому им, может, будет выгодно переезжать туда с какой-то доплатой, с какими-то привилегиями», — заявил Жириновский.

При этом принуждать пенсионеров к переезду, по его словам, не следует. Политик заметил, что в крупных городах пенсионеры могут заработать на сдаче своих квартир в аренду. Жириновский уверяет, что в Европе это распространенная практика.

«Немцы сдают квартиру, уезжают в Турцию, теплое море, сидит там. Денег от аренды половину оставляет в немецком банке, счет у него растет. Вторая половина — живет в Турции. Каждый день свежие фрукты, тепло, спокойно, тихо. Ну кто мешает нам так же делать? Ну хотя бы в Крым поезжайте, в Сочи поезжайте», — заявил лидер ЛДПР в эфире «Рен-ТВ».

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