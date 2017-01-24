Жириновский предложил переселять российских пенсионеров в Сочи и Крым
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым переселять пенсионеров из крупных городов России.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым переселять пенсионеров из крупных городов России.
По его мнению, этот шаг помог бы решить проблему с безработицей в моногородах.
«Допустим, пенсионер проживает в неплохой квартире в большом городе, и ему все равно, где жить, в принципе. Подскажите ему, поменяйте ему квартиру. Например, Мурманск — полно свободных квартир. Магадан… Моногорода, мы мучаемся с моногородами, там нет работы. Но
При этом принуждать пенсионеров к переезду, по его словам, не следует. Политик заметил, что в крупных городах пенсионеры могут заработать на сдаче своих квартир в аренду. Жириновский уверяет, что в Европе это распространенная практика.
«Немцы сдают квартиру, уезжают в Турцию, теплое море, сидит там. Денег от аренды половину оставляет в немецком банке, счет у него растет. Вторая половина — живет в Турции. Каждый день свежие фрукты, тепло, спокойно, тихо. Ну кто мешает нам так же делать? Ну хотя бы в Крым поезжайте, в Сочи поезжайте», — заявил лидер ЛДПР в эфире «Рен-ТВ».