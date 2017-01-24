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12:50 (мск), источник: Volga News

Назначен прокурор Железнодорожного района

Во вторник, 24 января, зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов представил сотрудникам нового прокурора Железнодорожного района Самары.

Источник: Reuters

Эта районная прокуратура более года оставалась без постоянного руководителя и вот генеральный прокурор назначил на эту должность бывшего старшего помощника по безопасности прокуратуры Самарской области 37-летнего Александра Диденко.

Ныне старший советник юстиции Диденко в 2012 г. прибыл в область вместе с предыдущим областным прокурором Кабалоевым из Ивановской области.

И уже в 2013 г. он стал фигурантом громкого скандала, связанного с приобретение квартиры. Следственное управление региона тогда провело проверку и оказалось, что 22 июня 2012 г. между СК «ДОН» и Александром Диденко был заключен договор о покупке трехкомнатной квартиры площадью более 94 кв. м в доме на ул. Полевой в Самаре. Согласно договору стоимость квартиры составляла всего 3 млн руб., хотя рыночная ее цена была почти в два раза больше.

Представитель строительной компании объяснил следователю, что произошла техническая ошибка. На этом проверка и была завершена без каких-либо негативных для Диденко последствий.

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