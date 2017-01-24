Назначен прокурор Железнодорожного района
Во вторник, 24 января, зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов представил сотрудникам нового прокурора Железнодорожного района Самары.
Во вторник, 24 января, зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов представил сотрудникам нового прокурора Железнодорожного района Самары.
Эта районная прокуратура более года оставалась без постоянного руководителя и вот генеральный прокурор назначил на эту должность бывшего старшего помощника по безопасности прокуратуры Самарской области 37-летнего Александра Диденко.
Ныне старший советник юстиции Диденко в 2012 г. прибыл в область вместе с предыдущим областным прокурором Кабалоевым из Ивановской области.
И уже в 2013 г. он стал фигурантом громкого скандала, связанного с приобретение квартиры. Следственное управление региона тогда провело проверку и оказалось, что 22 июня 2012 г. между СК «ДОН» и Александром Диденко был заключен договор о покупке трехкомнатной квартиры площадью более 94 кв. м в доме на ул. Полевой в Самаре. Согласно договору стоимость квартиры составляла всего 3 млн руб., хотя рыночная ее цена была почти в два раза больше.
Представитель строительной компании объяснил следователю, что произошла техническая ошибка. На этом проверка и была завершена без