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12:50 (мск), источник: Noi.md

Президент создаёт комиссию по исторической экспертизе

Президент Игорь Додон предложил создать комиссию по исторической экспертизе.

Источник: Noi.md

Она должна будет собираться на заседания ежемесячно, чтобы предлагать и обсуждать различные проекты и программы в данной области. Комиссия будет действовать в рамках Совета гражданского общества при президенте, передаёт IPN.

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Как сообщает Администрация президента, это предложение было озвучено в ходе рабочего совещания на тему: «Значение крупных исторических событий для консолидации государственности Республики Молдова». На совещании, в котором приняли участие историки и другие представители научных кругов, обсуждались темы, связанные с важностью событий прошлого Молдовы, а также тех действий, которые необходимо предпринять для укрепления молдавской государственности и самобытности.

Президент в очередной раз подчеркнул необходимость включить историю Молдовы в школьную программу.

Отвечая на вопрос IPN, пресс-секретарь главы государства Ион Чебан сообщил о том, что с процедурой отбора членов комиссии Администрация президента «определится в ближайшее время и обнародует её».

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