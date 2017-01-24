Президент создаёт комиссию по исторической экспертизе

Она должна будет собираться на заседания ежемесячно, чтобы предлагать и обсуждать различные проекты и программы в данной области. Комиссия будет действовать в рамках Совета гражданского общества при президенте, передаёт IPN.

Как сообщает Администрация президента, это предложение было озвучено в ходе рабочего совещания на тему: «Значение крупных исторических событий для консолидации государственности Республики Молдова». На совещании, в котором приняли участие историки и другие представители научных кругов, обсуждались темы, связанные с важностью событий прошлого Молдовы, а также тех действий, которые необходимо предпринять для укрепления молдавской государственности и самобытности.

Президент в очередной раз подчеркнул необходимость включить историю Молдовы в школьную программу.