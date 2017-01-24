Президент создаёт комиссию по исторической экспертизе
Президент Игорь Додон предложил создать комиссию по исторической экспертизе.
Президент Игорь Додон предложил создать комиссию по исторической экспертизе.
Она должна будет собираться на заседания ежемесячно, чтобы предлагать и обсуждать различные проекты и программы в данной области. Комиссия будет действовать в рамках Совета гражданского общества при президенте, передаёт IPN.
Как сообщает Администрация президента, это предложение было озвучено в ходе рабочего совещания на тему: «Значение крупных исторических событий для консолидации государственности Республики Молдова». На совещании, в котором приняли участие историки и другие представители научных кругов, обсуждались темы, связанные с важностью событий прошлого Молдовы, а также тех действий, которые необходимо предпринять для укрепления молдавской государственности и самобытности.
Президент в очередной раз подчеркнул необходимость включить историю Молдовы в школьную программу.
Отвечая на вопрос IPN,