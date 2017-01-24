В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР

«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — сказал он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.

Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.