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12:48 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — В Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности для РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters
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«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — сказал он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане, и в Москве дорожат этими отношениями.

Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Комментарии
4
А Б
Пресс-секретарь волен напоминать всё, что ему представляется целесообразным в данной ситуации. Однако, если по мнению Пескова, Китай является стратегическим союзником и партнером России в политическом и в торгово-экономическом плане с точки зрения руководства РФ, то это вовсе не значит, что руководство КНР придерживается точно такого же мнения. Внешне приятнейшие улыбки китайских лидеров могут скрывать их самые непредсказуемые намерения.
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Тамара Гранаткина
Я уверена, что Россия имеет достаточно всего, чтобы не только ответить, но и предотвратить удары еще на подлете ракет к нашим границам.
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Хан Югры
А сколько наших ракет расположено по всей Сибири и Дальнему Востоку, т.е. считай возле границ с Китаем, если учитывать дальность полёта каждой ракеты; никто не считал? Так чего вой, то подняли?
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СМИ: Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные ракеты
© Ньюстюб
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