В Кремле не увидели угрозы в военном строительстве в КНР
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — В Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности для РФ, заявил
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — В Кремле не рассматривают военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности для РФ, заявил
«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — сказал он журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о размещении КНР баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с РФ.
Ранее в гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.