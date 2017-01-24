WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной

Предположительно, техника врезалась в слишком низкие мосты по пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу из-за того, что военные не смогли рассчитать высоту построек.

В результате пять единиц бронетехники решили оставить в Германи, пока военные не выяснят, как перебросить их на территорию Польши.

Кроме того, командир Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес рассказал, что некоторые американские танки по ошибке прибыли с разряженными аккумуляторами или не полностью заправленными.

Напомним, на встрече министров обороны НАТО в прошлом году был окончательно утвержден национальный состав батальонов, которые разместятся в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Альянс продолжает укреплять свой восточный фланг и создавать инфраструктуру для «отражения возможной российской агрессии».