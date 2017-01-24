Дома для переселенцев из зоны моста в Крым достроят к 25 февраля — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Семьи, проживающие в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Семьи, проживающие в
Об этом журналистам в Симферополе заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Крайний срок — 25 февраля. Но я думаю, что закончат (строительство — ред.) раньше. Работы идут каждый день. Все мероприятия согласованы с Росавтодором, ежедневно не менее 170 человек находятся на строительной площадке. До 1 марта люди должны въехать в новые квартиры», — сказал глава Республики.
Аксенов также заверил, что после сдачи домов в эксплуатацию лично проверит качество построенного для переселенцев жилья.
Как сообщалось ранее, в
Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены.