Дома для переселенцев из зоны моста в Крым достроят к 25 февраля — Аксенов

Об этом журналистам в Симферополе заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Крайний срок — 25 февраля. Но я думаю, что закончат (строительство — ред.) раньше. Работы идут каждый день. Все мероприятия согласованы с Росавтодором, ежедневно не менее 170 человек находятся на строительной площадке. До 1 марта люди должны въехать в новые квартиры», — сказал глава Республики.

Аксенов также заверил, что после сдачи домов в эксплуатацию лично проверит качество построенного для переселенцев жилья.

Как сообщалось ранее, в санитарно-защитную зону строительства моста через Керченский пролив попали 6 жилых домов, еще два дома были включены в программу расселения по просьбе местных властей. В общей сложности речь идет о 78 квартирах, в которых проживают 83 семьи. Расселяемые дома — одно- и двухэтажные строения 1950-х годов барачного типа в промзоне Керчи. Это хозяйственные и казарменные комплексы, построенные еще для советских военных. В большинстве отсутствует централизованное отопление и санузлы.

Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены.