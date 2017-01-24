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13:33 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани будут разрабатывать федеральный закон «О развитии российского казачества»

В Краснодарском крае создали межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой нового закона о казачестве. Распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: ЮГА.ру

В состав группы вошли вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда, руководители профильных министерств и ведомств, представители законодательной власти, юристы, историки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

До 20 апреля группа подготовит концепцию федерального закона «О развитии российского казачества» и обсудит ее с общественностью. Проект закона должны подготовить до декабря 2017 года.

По мнению Долуды, утвержденная Президентом РФ Стратегия развития государственной политики в отношении российского казачества, 154-й Федеральный закон «О государственной службе российского казачества» и другие нормативно-правовые акты только отражают отношение государства к казачеству, а не определяют права и обязанности казаков.

«Именно поэтому нам крайне необходим абсолютно новый нормативно-правовой акт, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне», — сказал Долуда.

Инициатором законопроекта стало Кубанское казачье войско. Предложение поддержали атаманы всех реестровых войск России.

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