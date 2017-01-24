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13:51 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров потребовал обеспечить безопасность людей на дорогах Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание с руководством региона.

Источник: РИАЦ

На нем губернатор потребовал усилить работу по обеспечению безопасности людей на дорогах Волгоградской области.

«Не проходит и дня без серьезного ДТП, не снижается аварийность и среди транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Нам с вами необходимо уделить дополнительное внимание вопросам безопасности на дорогах», — подчеркнул глава региона.

Как было отмечено на совещании, аварийность на трассах региона остается достаточно высокой, растет число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей.

Губернатор поставил задачу: в течение десяти дней подготовить и провести заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Предварительно собрать и проанализировать предложения всех служб, отвечающих за вопросы безопасности и организацию движения.

Андрей Бочаров особо подчеркнул, что план работы касается всех видов трасс: местного, областного и федерального значения. Кроме того, программа должна быть долгосрочной — на 5−10 лет вперед. Это нужно для понимания, какие средства следует предусмотреть в региональном бюджете и с каким предложениями выходить на уровень Правительства Российской Федерации.

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