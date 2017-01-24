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12:59 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: МВД надо сокращать, но не в ущерб делу

Президент пообещал, что все средства, которые ведомство сэкономит от оптимизации кадрового состава, оно сможет потратить на свои нужды. Лукашенко высказался против сокращения порядочных милиционеров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 янв — Sputnik. От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президенту было доложено о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году, запланированных организационных и практических мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности МВД. Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства.

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«Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства.

«Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов, получите 20 миллионов — 10 миллионов сокращенных и 10 миллионов дополнительно из бюджета», — пообещал президент.

Лукашенко подчеркнул, что в МВД должны быть заинтересованы в оптимизации численности.

«Но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация», — потребовал глава государства.

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