Поделиться с властью: какие полномочия Назарбаев готов отдать Кабмину

«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти», — сказал Назарбаев.

В ходе заседания глава государства отметил, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики.

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что ряд вопросов, в числе которых — обороноспособность и внешняя политика, после распределения полномочий между ветвями государственной власти останутся за президентом.

«К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента», — отметил Назарбаев.

Также президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления.

«В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.

Руководитель рабочей группы доложил главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти.

В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям.

Первое направление содержит предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.

Согласно второму направлению, Верховным Судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений.

В-третьих, рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий парламента и его палат, в том числе при формировании правительства. Также предложено усилить подотчетность правительства перед парламентом и его палатами.

Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного Суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля.

«Таким образом, на Ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательных установленных полномочий без изменения Конституции. Также выработаны и вносятся на Ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные прежде всего на расширение полномочий парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности правительства», — сказал руководитель рабочей группы Адильбек Джаксыбеков.

Член рабочей группы Зинаида Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.

«Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать правительство. Это теперь и ответственность правительства. В части деятельности парламента, мы видим, что мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию», — сказала профессор Академии государственного управления.

Назарбаев, выступая в декабре 2016 года на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, не исключил возможность внесения изменений в Конституцию страны для перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Глава государства отметил, что Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено Конституцией страны. Вместе с тем, по словам Назарбаева, настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Была создана рабочая группа по этому вопросу.