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14:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому

Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.

Источник: Reuters

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, который постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента.

Кроме того, суд постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

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Правительство Терезы Мэй настаивает, что министры могут инициировать переговоры о «брексите» в соответствии с королевской прерогативой — полномочиями заключать и разрывать соглашения. Юристы правительства также утверждают, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести, — и не потребовал для себя окончательного слова.

Ранее группа истцов во главе с инвестиционным банкиром Джиной Миллер и парикмахером Дейром Душ Сантушем обратилась в Высокий суд Лондона. Их позиция заключается в том, что министры не имеют права менять конституционные законы, созданные на протяжении четырех десятилетий членства в ЕС, и поэтому запустить процедуру «брексита» должен именно парламент.

Высокий суд Лондона в ноябре согласился с мнением истцов, после чего правительство подало апелляцию в Верховный суд.

Высокий суд: правительство не может начать «брексит» без одобрения парламента Решение о «брексите» примет парламент. Что это значит для Британии? Фарадж: Британию ждут протесты, если «брексит» заблокируют.

Ранее пресса сообщала, что правительство на случай проигрыша готовило проект закона, которым парламент даст кабинету Мэй полномочия начать процедуру выхода.

Этот закон, по замыслу министров, можно будет быстро провести через палату общин и палату лордов, чтобы не срывать намеченный график «брексита».

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии — и тем самым начать процедуру по статье 50 — до конца марта 2017 года. Переговоры с ЕС должны занять примерно два года.

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