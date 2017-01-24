Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, который постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента.

Кроме того, суд постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.