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13:15 (мск), источник: Tengrinews

Таджикским милиционерам приказали похудеть

Глава МВД республики считает, что когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается.

Источник: Tengrinews

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что приказал сотрудникам ведомства сбросить лишний вес, сообщает РИА Новости.

«Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста, роста и веса», — отметил глава МВД Таджикистана.

Следить за исполнением поручения будет специальная комиссия. Сам Рамазон Рахимзода активно занимается спортом. По словам сотрудника МВД, попросившего не называть его имя, многие сотрудники аппарата и управлений уже два месяца раз в неделю бегают кросс в три километра и плавают в ведомственном бассейне. В декабре 2016 года сотрудники МВД Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса. В ней говорилось, что «при росте 168−170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов».

Четыре года назад в Казахстане глава Мангистауского ДВД предложил полицейским с лишним весом самим уволиться из правоохранительных органов. Это было сказано на мероприятии по сдаче нормативов физической подготовки в связи с предстоящей внеочередной аттестацией сотрудников органов внутренних дел.

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