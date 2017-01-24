Сергей Пашкин назначен начальником Пермской таможни

Об этом «Ъ» рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, от приставки «и.о.» господин Пашкин избавится с 25 января. Место начальника Пермской таможни стало вакантно после того, как возглавлявший ее с 2014 года Виктор Цыганов уволился по собственному желанию.

Сергей Пашкин служит в органах таможни с 1998 года. При этом собеседники «Ъ» отмечают, что он весь свой трудовой путь в этой структуре он прошел в Прикамье.

Начав службу с должности старшего инспектора, в 2009 году он был назначен замначальника по таможенному контролю. При этом источники отмечают, что на должность руководителей таможен субъектов, как правило, назначаются сотрудники из других регионов.