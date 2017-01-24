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13:29 (мск), источник: РИА Крым

Новый архитектор Крыма будет напрямую подчиняться главе Республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Должность главного архитектора Республики Крым будет выведена из подчинения министерства строительства и архитектуры Крыма и переподчинена напрямую главе Республики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, новый архитектор Республики Анна Царева уже приступила к выполнению своих обязанностей.

«Она фактически приступила (к обязанностям). В рамках сессии (Госсовета РК) мы введем эту должность как отдельную штатную единицу с подчинением непосредственно на меня. Других вариантов здесь нет», — заявил Аксенов.

По мнению главы Республики, это позволит более эффективно и оперативно решать проблемы в градостроительной сфере Крыма.

В свою очередь реализацию мероприятий Федеральной целевой программы социально-экономического развития РК, по словам Аксенова, будет курировать вице-премьер крымского правительства Павел Королев, назначенный на эту должность в конце декабря минувшего года.

«Рабочую группу он (Королев — ред.) уже формирует. Решение вчера на аппаратном совещании принято, с коллегами из Москвы я согласовал. У Павла Эдуардовича есть большой опыт, на мой взгляд, он справится с выполнением этой задачи», — подчеркнул Аксенов.

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