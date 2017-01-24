Расширение полномочий парламента обсудили в Акорде
24 января глава государства провел заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
24 января глава государства провел заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
Президент отметил, что такое перераспределение — последовательный и закономерный этап развития государства, передает
«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, — пояснил Нурсултан Назарбаев.
Кадровые перестановки в правительстве будет решать парламент Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента.
«К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента», — отметил президент.
Также Назарбаев подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления.
«В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам», — подчеркнул глава государства.
Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.
Руководитель рабочей группы, глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков доложил главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий.
«В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям, — сказал Джаксыбеков. — Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы
Второе. Верховным судом и генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в
Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса и
Также предложено усилить подотчетность правительства перед парламентом и его палатами. Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию
Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля. Таким образом, на ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательных установленных полномочий без изменения Конституции. Также выработаны и вносятся на ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные прежде всего на расширение полномочий парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности правительства".
Член рабочей группы, профессор Академии государственного управления Зинаида Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.
«Мы передаем в основном
Членом рабочей группы, министром юстиции РК Маратом Бекетаевым был представлен проведенный правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия президента.
«Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия президента, содержатся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции», — подчеркнул министр.
Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Рахмет Мукашев отметил, что во всех филиалах идет обсуждение на основе проведенного анализа.
«Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, отмечая их актуальность и своевременность», — сказал Мукашев.
На заседании также выступили другие члены рабочей группы.