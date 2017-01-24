Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14События недели в фотографиях
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
13:34 (мск), источник: 365info.kz

Расширение полномочий парламента обсудили в Акорде

24 января глава государства провел заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

Источник: 365info.kz

Президент отметил, что такое перераспределение — последовательный и закономерный этап развития государства, передает пресс-служба Акорды.

«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, — пояснил Нурсултан Назарбаев.

Кадровые перестановки в правительстве будет решать парламент Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента.

«К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента», — отметил президент.

Читайте также
Назарбаев: Министры не должны гонять бумаги

Также Назарбаев подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления.

«В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам», — подчеркнул глава государства.

Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.

Руководитель рабочей группы, глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков доложил главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий.

«В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям, — сказал Джаксыбеков. — Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.

Второе. Верховным судом и генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений.

Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса и научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий парламента и его палат, в том числе при формировании правительства.

Читайте также
Назарбаев встретился с главой Счетного комитета

Также предложено усилить подотчетность правительства перед парламентом и его палатами. Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций верховного суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры.

Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля. Таким образом, на ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательных установленных полномочий без изменения Конституции. Также выработаны и вносятся на ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные прежде всего на расширение полномочий парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности правительства".

Член рабочей группы, профессор Академии государственного управления Зинаида Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.

«Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать правительство. Это теперь и ответственность правительства. В части деятельности парламента мы видим, что мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию», — сказала Федотова.

Членом рабочей группы, министром юстиции РК Маратом Бекетаевым был представлен проведенный правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия президента.

«Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия президента, содержатся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции», — подчеркнул министр.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Рахмет Мукашев отметил, что во всех филиалах идет обсуждение на основе проведенного анализа.

«Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, отмечая их актуальность и своевременность», — сказал Мукашев.

На заседании также выступили другие члены рабочей группы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Досым Сатпаев рассказал про неприкасаемую элиту в Казахстане
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
9 секретов, как сделать тесную квартиру комфортной
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь