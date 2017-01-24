Расширение полномочий парламента обсудили в Акорде

Источник: 365info.kz

Президент отметил, что такое перераспределение — последовательный и закономерный этап развития государства, передает пресс-служба Акорды. «Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, — пояснил Нурсултан Назарбаев.



Кадровые перестановки в правительстве будет решать парламент Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента. «К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента», — отметил президент.

Читайте также Назарбаев: Министры не должны гонять бумаги

Также Назарбаев подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления. «В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам», — подчеркнул глава государства. Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.



Руководитель рабочей группы, глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков доложил главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий. «В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям, — сказал Джаксыбеков. — Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.



Второе. Верховным судом и генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений. Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса и научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий парламента и его палат, в том числе при формировании правительства.

Читайте также Назарбаев встретился с главой Счетного комитета