Новосибирские власти договорились с «Сибэко» и «Горводоканалом»

Подобное соглашение было подписано и с руководством «Горводоканала», сообщает присутствовавший на церемонии корреспондент «ФедералПресс».

В мероприятии участвовал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр города Анатолий Локоть.

По словам губернатора, к модернизации объектов тепло- и водоснабжения области предприятия должны приступить уже с апреля 2017 года. «Уже определены конкретные объекты, где будут вестись работы, — рассказал Владимир Городецкий. — За расходованием средств будет вестись жесткий контроль — в нем будет участвовать депутатская комиссия, общественники. Мы достигли договоренности, что отчет о выполненных работах будет делаться два раза в год».

Как заявил градоначальник, сейчас «Сибэко» и «Горводоканал» выполнили все условия, на которых мэрия поддержала повышение тарифов.

«Деньги, полученные предприятиями от увеличения тарифа, пойдут именно на повышение надежности системы жизнеобеспечения Новосибирска, — утверждает мэр. — Кроме того, предприятия пообещали обеспечить прозрачность и доступность для контроля данных работ и затрат. И мы договорились о дополнительных мерах социальной поддержки жителей, правительство региона уже одобрило их», — сказал Локоть.

Согласно подписанному документу, «Сибэко» обязуется выполнить модернизацию двух энергетических установок, отремонтировать около 10 тыс. метров теплотрасс и провести теплоизоляцию 24 тыс. теплолиний.

Власти Новосибирска в рамках соглашения обязуются «принимать меры и решать задачи, направленные на обеспечение управляемости, надежности, безопасности теплоснабжения города, оказывать в установленном законодательством порядке содействие в решении проблем, требующих участия органов местного самоуправления, при необходимости привлекать представителей энергокомпании к участию в разработке совместных программ, а также решению социально-экономических вопросов».

Департамент по тарифам правительства Новосибирской области будет осуществлять контроль за выполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающими предприятиями.